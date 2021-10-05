Тренер збірної України: Для декого цей сезон може стати останнім

Наставник збірної України з біатлону Урош Велепець задоволений підготовкою українських спортсменок.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Зараз збираємося всією командою – і Даша Блашко, і Віта, і Валя. Будемо і Юлю Журавок підключати. Скоро будемо вирушати на висоту, після чого спустимося на сніг, а там вже і перший етап Кубка світу.

Звичайно, відчувається конкуренція в команді перед Олімпіадою. Є дівчата, які ще розвиваються, а для деяких цей сезон може стати останнім і найважливішим. Принципи роботи дещо різні, але на мотивацію це не впливає – вона є. Я задоволений роботою", – сказав Велепець.