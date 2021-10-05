Тренер збірної України: Для декого цей сезон може стати останнім

Джерело - Суспільне.
Наставник збірної України з біатлону Урош Велепець задоволений підготовкою українських спортсменок.
Про це сказав сам спеціаліст.
"Зараз збираємося всією командою – і Даша Блашко, і Віта, і Валя. Будемо і Юлю Журавок підключати. Скоро будемо вирушати на висоту, після чого спустимося на сніг, а там вже і перший етап Кубка світу.
Звичайно, відчувається конкуренція в команді перед Олімпіадою. Є дівчата, які ще розвиваються, а для деяких цей сезон може стати останнім і найважливішим. Принципи роботи дещо різні, але на мотивацію це не впливає – вона є. Я задоволений роботою", – сказав Велепець.
Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого 2022 року.