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Горуна: Серйозно кажу про свої амбіції стати президентом України

Сьогодні 12:14 455 0
Спортсмен серйозно налаштований піти в політику
Горуна: Серйозно кажу про свої амбіції стати президентом України
#Горуна

Джерело - Sports Clinic Stories.

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо, каратист Станіслав Горуна має намір стати президентом України.

Про це він розповів для Sports Clinic Stories.

"Воно по-приколу виглядає зараз, в контексті того, що я спортсмен, не такий відомий, не такий багатий бізнесмен з мільйонами на рахунку, молодий, поки немає часу займатися громадською діяльністю. Але повернемося до цього питання через 10 років. Дуже важливо знати, що ти хочеш від життя і не боятися завищувати собі планку", - сказав Горуна.

Нагадаємо, Горуна і Харлан дебютували на Танцях із зірками.

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