Горуна: Серйозно кажу про свої амбіції стати президентом України

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо, каратист Станіслав Горуна має намір стати президентом України.

Про це він розповів для Sports Clinic Stories.

"Воно по-приколу виглядає зараз, в контексті того, що я спортсмен, не такий відомий, не такий багатий бізнесмен з мільйонами на рахунку, молодий, поки немає часу займатися громадською діяльністю. Але повернемося до цього питання через 10 років. Дуже важливо знати, що ти хочеш від життя і не боятися завищувати собі планку", - сказав Горуна.