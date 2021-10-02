Прометей та Запоріжжя захопили лідерство. Результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1-2-го турів чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
Чемпіонат України з волейболу. Суперліга
Жінки
1 тур, 1 жовтня
Аланта-ДНУ - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)
Запоріжжя - Полісся 3:0 (25:15, 25:21, 25:8)
Полтавчанка - Тернопіль 3:1 (25:13, 12:25, 26:24, 25:17)
Прометей - Хімік 3:1 (24:26, 25:20, 25:11, 25:12)
2 тур, 2 жовтня
Полісся - Полтавчанка 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 13:25, 15:11)
Регіна-МЕГУ - Волинь 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)
Хімік - Аланта-ДНУ 3:0 (25:13, 25:8, 25:22)
Тернопіль - Запоріжжя 1:3 (12:25, 25:21, 13:25, 19:25)
Білозгар-Медуніверситет - Прометей 0:3 (18:25, 12:25, 21:25)
Турнірна таблиця: