 Прометей та Запоріжжя захопили лідерство. Результати матчів жіночої Суперліги | Волейбол | Champion.com.ua
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Прометей та Запоріжжя захопили лідерство. Результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 17:44 142 0
Три волейбольні команди поки без очкових втрат
Прометей та Запоріжжя захопили лідерство. Результати матчів жіночої Суперліги
#Прометей, #Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-2-го турів чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Чемпіонат України з волейболу. Суперліга
Жінки
1 тур, 1 жовтня

Аланта-ДНУ - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

Запоріжжя - Полісся 3:0 (25:15, 25:21, 25:8)

Полтавчанка - Тернопіль 3:1 (25:13, 12:25, 26:24, 25:17)

Прометей - Хімік 3:1 (24:26, 25:20, 25:11, 25:12)

2 тур, 2 жовтня

Полісся - Полтавчанка 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 13:25, 15:11)

Регіна-МЕГУ - Волинь 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)

Хімік - Аланта-ДНУ 3:0 (25:13, 25:8, 25:22)

Тернопіль - Запоріжжя 1:3 (12:25, 25:21, 13:25, 19:25)

Білозгар-Медуніверситет - Прометей 0:3 (18:25, 12:25, 21:25)

Турнірна таблиця:

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