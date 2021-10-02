Беленюк оцінив шанси на свій виступ на Олімпіаді у Парижі

Олімпійський чемпіон Токіо і народний депутат України Жан Беленюк ще не визначився щодо своєї подальшої спортивної кар'єри.

Про це заявив сам борець.

"Я виграв всі змагання, які існують в олімпійському виді спорту - Європейські ігри, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпіада. Можна ставати тепер дворазовим, триразовим.

На наступну Олімпіаду буду йти тільки в тому випадку, якщо буду розуміти, що це себе виправдає. Просто так йти немає ніякого сенсу", - сказав Беленюк.