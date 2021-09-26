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Гамільтон виграв Гран-прі Росії

Сьогодні 17:48 275 0
Представник команди Мерседес виявився швидше за всіх
Гамільтон виграв Гран-прі Росії
Фото Getty Images
#Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

У Сочі завершився етап Гран-прі Росії Формули-1.

Пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон зумів перемогти, відірвавшись від найближчого переслідувача в особі Макса Ферстаппена на 53 секунди.

Замкнув трійку лідерів іспанець Карлос Сайнс з відставанням більше, ніж на хвилину.

Результати Гран-прі Росії
26 вересня

1. Льюїс Гамільтон 1 година 30 '41.00

2. Макс Ферстаппен + 53.271

3. Карлос Сайнс + 1:02.475

4. Даніель Ріккардо + 1:05.607

5. Валттері Боттас + 1:07.533

6. Фернандо Алонсо + 1:20.321

7. Ландо Норріс + 1:27.224

8. Кімі Райкконен + 1:28.955

9 .Серхіо Перес + 1:30.076

10. Джордж Расселл + 1:40.551

11. Ленс Стролла + 1:46.198

12. Себастьян Феттель +1 коло

13. П'єр Гасли +1 коло

14. Естебан Окон +1 коло

15. Шарль Леклер +1 коло

16. Антоніо Джовінаццо +1 коло

17. Юкі Цунода +1 коло

18. Микита Мазепин +1 коло

19. Ніколас Латіфа +6 кіл (DNF)

20. Мік Шумахер +20 кіл (DNF)

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