Джерело - Чемпіон.
У Сочі завершився етап Гран-прі Росії Формули-1.
Пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон зумів перемогти, відірвавшись від найближчого переслідувача в особі Макса Ферстаппена на 53 секунди.
Замкнув трійку лідерів іспанець Карлос Сайнс з відставанням більше, ніж на хвилину.
1. Льюїс Гамільтон 1 година 30 '41.00
2. Макс Ферстаппен + 53.271
3. Карлос Сайнс + 1:02.475
4. Даніель Ріккардо + 1:05.607
5. Валттері Боттас + 1:07.533
6. Фернандо Алонсо + 1:20.321
7. Ландо Норріс + 1:27.224
8. Кімі Райкконен + 1:28.955
9 .Серхіо Перес + 1:30.076
10. Джордж Расселл + 1:40.551
11. Ленс Стролла + 1:46.198
12. Себастьян Феттель +1 коло
13. П'єр Гасли +1 коло
14. Естебан Окон +1 коло
15. Шарль Леклер +1 коло
16. Антоніо Джовінаццо +1 коло
17. Юкі Цунода +1 коло
18. Микита Мазепин +1 коло
19. Ніколас Латіфа +6 кіл (DNF)
20. Мік Шумахер +20 кіл (DNF)