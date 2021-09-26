 Шевченко нокаутувала Мерфі та інші результати UFC 266 | ММА | Champion.com.ua
Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
Сьогодні 01:09 7602
Усик - Джошуа: огляд бою
Сьогодні 03:13 9232
Усик після бою з Джошуа: Це була не моя найкраща версія
Сьогодні 01:42 4198
Усик - Джошуа: Як це було
Сьогодні 01:06 121556
УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Огляд матчу
Вчора 23:24 921
Маліновський став найкращим гравцем матчу Інтер - Аталанта
Вчора 22:23 1725
УПЛ. Динамо впевнено обіграло Рух у 9 турі
Вчора 21:21 4109
УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу
Вчора 21:10 860
УПЛ. Шахтар розгромив Верес у 9 турі
Вчора 18:50 3672
УПЛ. Олександрія - Маріуполь 2:1. Огляд матчу
Вчора 17:39 782
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
Вчора 09:26 3113
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
24.09.2021 16:43 1859
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
24.09.2021 16:22 1597
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі Андрій Дунець
24.09.2021 14:48 883
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою Андрій Дунець
24.09.2021 12:28 1725
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко нокаутувала Мерфі та інші результати UFC 266

Сьогодні 09:31 626 0
Волкановський переміг Ортегу
Шевченко нокаутувала Мерфі та інші результати UFC 266
#UFC

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 266.

У головній події чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановський (23-1) переміг Брайана Ортегу (15-2) одноголосним рішенням суддів (49-46, 50-45, 50-44).

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко (22-3) захистила титул проти Лорен Мерфі (15-5), перемігши технічним нокаутом в четвертому раунді.

Інші результати:

Нік Діаз (26-10) програв Роббі Лоулеру (29-15) технічним нокаутом у третьому раунді.

Кертіс Блейдс (15-3) переміг Жаірзіньо Розенструйка (12-3) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

Коментарі ()