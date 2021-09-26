Шевченко нокаутувала Мерфі та інші результати UFC 266

Волкановський переміг Ортегу

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 266.

У головній події чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановський (23-1) переміг Брайана Ортегу (15-2) одноголосним рішенням суддів (49-46, 50-45, 50-44).

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко (22-3) захистила титул проти Лорен Мерфі (15-5), перемігши технічним нокаутом в четвертому раунді.

Інші результати:

Нік Діаз (26-10) програв Роббі Лоулеру (29-15) технічним нокаутом у третьому раунді.

Кертіс Блейдс (15-3) переміг Жаірзіньо Розенструйка (12-3) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).