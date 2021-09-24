Олімпійський чемпіон з Росії дискваліфікований на чотири роки за допінг

Махов порушив антидопінгові правила

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Білял Махов дискваліфікований на чотири роки за допінг.

Про це повідомляє пресслужба РАА РУСАДА.

Дисциплінарний антидопінговий комітет РАА РУСАДА виніс рішення про дискваліфікацію спортсмена за порушення ст. 2.1 Загальноросійських антидопінгових правил "Наявність забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена".

Махов був оголошений переможцем Олімпіади-2012 в Лондоні через вісім років після завершення турніру через погані аналізів чемпіона тих Ігор Артура Таймазова з Узбекистану і грузина Давида Модзманішвілі, якому росіянин програв у півфіналі. У пробах борців виявили допінг після перевірки старих проб.

Дискваліфікація 34-річного спортсмена відраховується з 27 січня 2021 року.

Раніше, російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі.