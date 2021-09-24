 Олімпійський чемпіон з Росії дискваліфікований на чотири роки за допінг | Єдиноборства | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 14:31 9312
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Сьогодні 14:09 682
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:28 912
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 626
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 7806
Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:08 1115
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1232
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 1858
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 1915
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 1962
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Колишній одноклубник Маліновського грубо обрізався біля власних воріт
Колишній одноклубник Маліновського грубо обрізався біля власних воріт Андрій Дунець
Вчора 13:27 1433
Холоднокровність. Легендарна паненка Мілевського на чемпіонаті світу
Холоднокровність. Легендарна паненка Мілевського на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:15 862
Я дуже люблю свою мову. Гравець Динамо вперше дав інтерв'ю українською
Я дуже люблю свою мову. Гравець Динамо вперше дав інтерв'ю українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:17 5551 3
Шахтар - володар Суперкубку України. Церемонія нагородження
Шахтар - володар Суперкубку України. Церемонія нагородження Valeriy Ruchka
Вчора 10:34 449
Відео дня. Ярмоленко влучив у штангу після виходу сам на сам у матчі проти МЮ
Відео дня. Ярмоленко влучив у штангу після виходу сам на сам у матчі проти МЮ Андрій Дунець
Вчора 09:48 2853
Прямі трансляції
Навколо спорту

Олімпійський чемпіон з Росії дискваліфікований на чотири роки за допінг

Сьогодні 12:41 368 0
Махов порушив антидопінгові правила
Олімпійський чемпіон з Росії дискваліфікований на чотири роки за допінг
#Махов

Джерело - sport.ua.

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Білял Махов дискваліфікований на чотири роки за допінг.

Про це повідомляє пресслужба РАА РУСАДА.

Дисциплінарний антидопінговий комітет РАА РУСАДА виніс рішення про дискваліфікацію спортсмена за порушення ст. 2.1 Загальноросійських антидопінгових правил "Наявність забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена".

Махов був оголошений переможцем Олімпіади-2012 в Лондоні через вісім років після завершення турніру через погані аналізів чемпіона тих Ігор Артура Таймазова з Узбекистану і грузина Давида Модзманішвілі, якому росіянин програв у півфіналі. У пробах борців виявили допінг після перевірки старих проб.

Дискваліфікація 34-річного спортсмена відраховується з 27 січня 2021 року.

Раніше, російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі.

Коментарі ()