 Беленюк: Призначати чи звільняти тренерів у ручному режимі не дуже вірно | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Беленюк: Призначати чи звільняти тренерів у ручному режимі не дуже вірно

Сьогодні 14:55 233 0
Борець - про можливі зміни тренерів у видах спорту після Олімпіади
Беленюк: Призначати чи звільняти тренерів у ручному режимі не дуже вірно
#Беленюк

Джерело - sport.ua.

У греко-римській боротьбі зміна головного тренера допомогла збірній України.

Про це заявив борець Жан Беленюк.

"Міністр спорту Вадим Гутцайт хоче міняти тренерів збірних? У яких видах спорту, де визначальними є метри й секунди, постать наставника збірної настільки важлива, щоб на цьому загострювати увагу? У кожного виду спорту свої труднощі і своя специфіка. Я впевнений, що як і перемоги, так і поразки ми маємо сприймати адекватно і проводити роботу над помилками, щоб змінювати стан команди на краще. Не треба боятись брати на себе відповідальність. 

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Наразі можу сказати, що у греко-римській боротьбі зміна головного тренера допомогла. Нюансів в інших видах спорту наразі не вивчав. Потрібно дивитися, що тренери говорили до Олімпіади, яке фінансування вони просили і на який результат націлювалися. А потім робити висновки. Вважаю, що вирішувати, наскільки доречною є зміна головних тренерів - компетенція федерацій. А призначати чи звільняти в ручному режимі не дуже вірно. Треба дотримуватися процедури", - зазначив Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк готовий очолити міністерство молоді та спорт.

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