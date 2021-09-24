Беленюк: Призначати чи звільняти тренерів у ручному режимі не дуже вірно

Джерело - sport.ua.
У греко-римській боротьбі зміна головного тренера допомогла збірній України.
Про це заявив борець Жан Беленюк.
"Міністр спорту Вадим Гутцайт хоче міняти тренерів збірних? У яких видах спорту, де визначальними є метри й секунди, постать наставника збірної настільки важлива, щоб на цьому загострювати увагу? У кожного виду спорту свої труднощі і своя специфіка. Я впевнений, що як і перемоги, так і поразки ми маємо сприймати адекватно і проводити роботу над помилками, щоб змінювати стан команди на краще. Не треба боятись брати на себе відповідальність.
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Наразі можу сказати, що у греко-римській боротьбі зміна головного тренера допомогла. Нюансів в інших видах спорту наразі не вивчав. Потрібно дивитися, що тренери говорили до Олімпіади, яке фінансування вони просили і на який результат націлювалися. А потім робити висновки. Вважаю, що вирішувати, наскільки доречною є зміна головних тренерів - компетенція федерацій. А призначати чи звільняти в ручному режимі не дуже вірно. Треба дотримуватися процедури", - зазначив Беленюк.
Нагадаємо, Беленюк готовий очолити міністерство молоді та спорт.