Беленюк: Призначати чи звільняти тренерів у ручному режимі не дуже вірно

У греко-римській боротьбі зміна головного тренера допомогла збірній України.

Про це заявив борець Жан Беленюк.

"Міністр спорту Вадим Гутцайт хоче міняти тренерів збірних? У яких видах спорту, де визначальними є метри й секунди, постать наставника збірної настільки важлива, щоб на цьому загострювати увагу? У кожного виду спорту свої труднощі і своя специфіка. Я впевнений, що як і перемоги, так і поразки ми маємо сприймати адекватно і проводити роботу над помилками, щоб змінювати стан команди на краще. Не треба боятись брати на себе відповідальність.