Беленюк: Новіков виконав свою функцію на Олімпіаді у Токіо

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк немає конфлікту з Семеном Новіковим та його тренером.

Про це заявив сам борець.

"Семена Новікова у статусі запасного везли з урахуванням, що я можу не виступити? Ні. Його заявили за два дні до того, як я травмувався. Тоді ще поцікавилися моєю думкою. Сказав, що нехай їде, бо спаринг-партнери знадобляться в Токіо і мені, й двом іншим нашим борцям - Ленурові Темірову і Парвізу Насібову. Якби ми захотіли заявити Новікова тоді, коли я травмувався, то вже б не змогли цього зробити, оскільки закінчилися терміни подачі заявок.

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Відразу скажу, що в мене жодного конфлікту з Семеном і його тренером не було. Так, вони мали питання, і можна було дискутувати стосовно тих претензій, які вони висловлювали. За підсумками тих розмов ми зробили певні висновки. Думаю, цей досвід допоміг Володимирові Шацьких пізнати справжню сутність деяких людей.

А стосовно історії в жіночій боротьбі спілкувався з Тетяною Кіт. Пожартував тоді, мовляв, як вона все прорахувала. Але насправді як борець розумію, що для того, щоб травмувати когось свідомо, треба дуже сильно постаратися. І, як правило, після першої невдалої спроби людина вже розуміє, що її хочуть вивести з ладу і від продовження спарингу відмовляється. Такі методи суперництва у боротьбі - велика рідкість.

Якщо ж говорити про Новікова, то в Токіо він постійно тренувався з Парвізом Насібовим. Я стояв у парі з Шацьких. Свою функцію Семен виконав і допоміг здобути медаль Парвізові. Так само як мені в Ріо-2016 допоміг мій тодішній спаринг-партнер Сашко Шишман", - зазначив Беленюк.