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Беленюк: Розумію, що зараз треба визначитися зі своїм спортивним майбутнім

Сьогодні 12:12 274 0
Борець розповів про плани на майбутнє та травму плеча
Беленюк: Розумію, що зараз треба визначитися зі своїм спортивним майбутнім
Фото Івана Вербицького
#Беленюк

Джерело - sport.ua.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк нині займається лікуванням плеча та активно веде парламентську діяльність.

Про це заявив сам борець.

"Розумію, що зараз треба визначитися зі своїм спортивним майбутнім. Потрібно або ставити нові цілі і продовжувати тренування, або на мажорній ноті прощатися зі спортом. Зізнаюся, що досі не визначився, як бути. Наразі займаюся лікуванням плеча, активно веду парламентську діяльність.

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Як зараз плече? Загалом, непогано. Намагаюся його розтягувати (у цю мить Жан не без зусиль підіймає праву руку вгору - авт.). Ось, так можу підняти. Трохи вище голови. Але не далі. Проте тенденція до покращення є. За словами лікарів, якщо плече вилітає вперше, то хірургічного втручання можна уникнути. Коли така неприємність трапиться вдруге, без операції вже не обійтися. Оскільки в мене це такий перший випадок, то спробую добре реабілітуватися після травми і не звертатися до послуг хірургів. Час у мене є. Наразі, щоб підтримувати форму бодай частково, даю кардіонавантаження.

Особливістю мого організму є те, що коли не тренуюся, починаю худнути. Коли про це розповідаю, люди дивуються. Питають: "Як ти так навчився?" Але то логічно, бо спортовець на піку форми має м’язи в доброму тонусі. Тому, будучи розтренованим, відразу відчуваю, як у мене погіршується якість м’язів, зменшується їх об’єм. Головне - не допустити тієї миті, коли тіло почне запливати жиром. Сподіваюся, нинішніх моїх навантажень достатньо, щоб цього не сталося", - зазначив Беленюк.

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