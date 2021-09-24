 Беленюк: Моє золото - страшний сон для деяких людей | Єдиноборства | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 11:11 8876
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 234
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 7325
Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:08 761
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1075
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 1657
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 1774
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 1831
КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова
Вчора 16:32 4681
Динамо оштрафували на 500 тис гривень за бійку ультрас в матчі з Олександрією
Вчора 16:15 859
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Беленюк: Моє золото - страшний сон для деяких людей

Сьогодні 11:25 147 0
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 - про відчуття людей
Беленюк: Моє золото - страшний сон для деяких людей
Фото Івана Вербицького
#Беленюк

Джерело - sport.ua.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк не всіх порадував здобуттям золотої медалі.

Про це заявив сам борець.

"Виглядає, що через нинішній статус народного депутата, єдиному олімпійському золоту України зраділи не всі? Дивлячись у вічі, раділи всі. Підкреслюючи, що вони завжди були поряд. А що в кого на душі, можна лише здогадуватися.

Актуально: Беленюк, Хижняк і Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень

За відчуттями можу припустити, що такий результат, коли Україна здобула лише одне золото і те золото моє, - це страшний сон для деяких людей. Мені здається, що для декого було б ліпше, щоб золота ми не здобули зовсім, або щоб чемпіонів у нас було двоє-троє. Лише не один я", - зазначив Беленюк.

Коментарі ()