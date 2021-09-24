Беленюк: Моє золото - страшний сон для деяких людей

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк не всіх порадував здобуттям золотої медалі.

Про це заявив сам борець.

"Виглядає, що через нинішній статус народного депутата, єдиному олімпійському золоту України зраділи не всі? Дивлячись у вічі, раділи всі. Підкреслюючи, що вони завжди були поряд. А що в кого на душі, можна лише здогадуватися.

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За відчуттями можу припустити, що такий результат, коли Україна здобула лише одне золото і те золото моє, - це страшний сон для деяких людей. Мені здається, що для декого було б ліпше, щоб золота ми не здобули зовсім, або щоб чемпіонів у нас було двоє-троє. Лише не один я", - зазначив Беленюк.