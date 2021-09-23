Мотор" зазнав першої поразки в новому єврокубковому сезоні. Мотор програв Барселоні у 2 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У другому турі гандбольної Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022 Мотор на виїзді поступився володарю трофея єврокубку минулого сезону - Барселоні.

Матч завершився з рахунком 36:25 на користь іспанців.

Відзначимо, що до протистояння в сезоні 2021/2022 команди грали між собою вже двічі - обидва рази в попередньому розіграші єврокубку. Тоді Мотор два рази програв Барселоні - уперше вдома з різницею у п'ять м'ячів (25:30), а після на виїзді, поступившись уже вісьмома очками (34:42).

Наступний матч Мотор зіграє проти Віве Кельце (29 вересня).

Ліга чемпіонів

Група В, Другий тур

23 вересня

Барселона - Мотор 36:25 (16:13, 20:12)

Раніше, Мотор переміг Порту у першому турі Ліги чемпіонів.