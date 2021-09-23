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Російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі

Сьогодні 10:39 149 0
Пакетик з порошком був захований в кросівках
Російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі
#Хютте

Джерело - sport-express.ru.

Російський легкоатлет Олександр Хютте був затриманий з наркотиками в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Mash на Мойці.

При ньому співробітники на метро Планерна виявили мефедрону. Пакетик з порошком був захований в кросівках.

Як зазначається, 33-річний Хютте неважливо виглядав - був блідий і невиразно говорив. Він зізнався поліції, що замовив речовина в інтернеті.

У 2015 році Хютте був відсторонений від змагань за прийом заборонених препаратів і ухилення від здачі допінг-проби. У 2017 році його дискваліфікували на чотири роки.

Пізніше Хютте став інформатором Міжнародної федерації легкої атлетики.

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