Російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі

Пакетик з порошком був захований в кросівках

Російський легкоатлет Олександр Хютте був затриманий з наркотиками в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Mash на Мойці.

При ньому співробітники на метро Планерна виявили мефедрону. Пакетик з порошком був захований в кросівках.

Як зазначається, 33-річний Хютте неважливо виглядав - був блідий і невиразно говорив. Він зізнався поліції, що замовив речовина в інтернеті.

У 2015 році Хютте був відсторонений від змагань за прийом заборонених препаратів і ухилення від здачі допінг-проби. У 2017 році його дискваліфікували на чотири роки.

Пізніше Хютте став інформатором Міжнародної федерації легкої атлетики.