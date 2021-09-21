Трагічно загинув 16-річний фехтувальник збірної України

Світла пам'ять

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 19 вересня, внаслідок нещасного випадку трагічно загинув фехтувальник - член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ Армієць Тимофій Сас.

Про це повідомляє пресслужба ФФУ.

Під час риболовлі підліток вудкою зачепив високовольтну лінію і отримав смертельний удар струмом. Прощання із загиблим спортсменом відбудеться 21 вересня.

"19 вересня внаслідок нещасного випадку трагічно загинув талановитий фехтувальник – член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ Армієць Тимофій Сас (Калітовський). Федерація фехтування України висловлює глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять", – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Він отримав при цьому розряд.

Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка тільки констатувала смерть підлітка.