Волейболіст висловив невдоволення обіцянкою великої премії за перемогу над Росією

Збірній України даремно пообіцяли премію в 10 млн гривень (близько 27 млн рублів) за перемогу над Росією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи (1-3).

Про це заявив гравець української команди Дмитро Теременко.

"Я вважаю, що це було зроблено не зовсім коректно стосовно команди. У нас дуже багато молодих гравців. Мені здається, це більше стимулювало Росію. Не можна оголошувати такі суми.

Мене б, наприклад, страшно мотивувало, якби хтось хвалився премією за майбутню перемогу наді мною. Не можна хвалитися грошима, поки ти не переміг. Гучні гасла ні до чого доброго не приводять", - зазначив Теременко.