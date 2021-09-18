Українка завоювала срібло в каное-одиночці

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Лузан завоювала другу нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбувається в Копенгагені, Данія.

Українка з результатом 2:05.77 стала другою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Раніше Лузан та Четверікова здобули золото.