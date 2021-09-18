Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Лузан завоювала другу нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбувається в Копенгагені, Данія.
Українка з результатом 2:05.77 стала другою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
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Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Лузан завоювала другу нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбувається в Копенгагені, Данія.
Українка з результатом 2:05.77 стала другою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.