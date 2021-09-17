 Найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор-2020 Крипак отримав звання Герой України | Плавання | Champion.com.ua
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Найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор-2020 отримав звання Герой України

Сьогодні 12:12 595 0
Плавець отримав почесну нагороду
Найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор-2020 отримав звання Герой України
#Крипак

Джерело - Чемпіон.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України плавцю Максиму Крипаку, який здобув сім медалей на цьогорічних Паралімпійських іграх і став найтитулованішим спортсменом цих змагань.

Про це повідомив глава держави.

"Особливо на іграх у Токіо засяяла зірка Максима Кріпака. Наш український плавець здобув 7 нагород. Це великий результат. Він покращив рекорд, який тримався 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVІ Паралімпійських ігор", - сказав Зеленський.

Український плавець Максим Крипак виборов на Паралімпіаді-2020 у Токіо п'ять золотих медалей та по одній срібній і бронзовій.

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