Плавець отримав почесну нагороду

Джерело - Чемпіон.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України плавцю Максиму Крипаку, який здобув сім медалей на цьогорічних Паралімпійських іграх і став найтитулованішим спортсменом цих змагань.

Про це повідомив глава держави.

"Особливо на іграх у Токіо засяяла зірка Максима Кріпака. Наш український плавець здобув 7 нагород. Це великий результат. Він покращив рекорд, який тримався 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVІ Паралімпійських ігор", - сказав Зеленський.

Український плавець Максим Крипак виборов на Паралімпіаді-2020 у Токіо п'ять золотих медалей та по одній срібній і бронзовій.