 Магучіх оцінила виступи на Олімпіаді та у фіналі Діамантової ліги | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Магучіх оцінила виступи на Олімпіаді та у фіналі Діамантової ліги

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На Олімпіаді Магучіх завоювала бронзу, а в фіналі Діамантової ліги - срібло
Магучіх оцінила виступи на Олімпіаді та у фіналі Діамантової ліги
#Магучіх

Джерело - dp.informator.ua.

Олімпіада-2020 у Токіо стала головним стартом у кар'єрі української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Про це заявила сама спортсменка.

"У першу чергу, це дуже круто, що я була у фіналі Діамантової ліги. Для мене це дуже важливо, тому що тільки у 2018 році пройшов мій перший етап Діамантової ліги. Тоді мене запросили просто для досвіду, але вже зараз я стрибаю, заробляю очки і потрапляю у фінал Діамантової ліги, де шість найкращих спортсменок. Це дуже круті емоції для мене, де я повторила свій кращий season best. Це було неймовірно.

Здобути бронзову медаль на своїй першій Олімпіаді - це дуже складно. Але я дуже рада, що все так склалося, і у мене є медаль на моїй першій Олімпіаді, в 19 років. Я вважаю, що для мене це дуже важлива сходинка, як для спортсменки. Тому що Олімпіада - це головний старт кар'єри, напевно", - зазначила Магучіх.

Раніше, Сафіуллін прокоментував спільні фото Магучіх з Ласіцкене.

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