Вадим Гутцайт провів серйозну розмову з президентами та головними тренерами федерацій літніх видів спорту.

Про це заявив керівник ФЛАУ Равіль Сафіуллін.

"За результатами виступу в Токіо Вадим Гутцайт збирав у міністерстві президентів і головних тренерів федерацій літніх видів спорту. Відбулася дуже серйозна розмова. Необхідне внесення серйозних змін у діяльність спортивного відомства, якщо ми хочемо бачити інші результати. Сьогодні все питають з Вадима Марковича за результати показані на Олімпіаді. А я б хотів сказати про таке.

Де в нас готуються юні спортсмени? Де в нас тренуються юні спортсмени? У ДЮСШ, училищах олімпійського резерву. У чиєму відомстві вониперебувають? Міністерства спорту? Ні. Вони належать до міністерства освіти. А чи відповідає міністр освіти за спортивні результати? Ні, це не входить до його обов'язків.

Далі - хто тренує цю дітвору? Природно, тренер, але де готують тренерів? В інститутах фізичної культури, яких в Україні п'ять. У чиєму віданні вони перебувають? Міністерства освіти.

Виходить, що міністр спорту відповідає за результат діяльності тренера й спортсмена, від спільної роботи яких і залежить результат, але він зовсім не бере участі в їхній підготовці до приходу до збірної і ніяк не може вплинути на початкових етапах. Але ж саме на цих етапах закладаються основи.

Беленюк - золотий призер Олімпіади в Токіо, ви - народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фізичної культури і спорту. Вирішіть питання передачі зазначених вище навчальних закладів під крило міністерства спорту. Якщо ми хочемо питати з міністра за результати його діяльності, а це поза всяким сумнівом, то давайте спочатку наділимо його всіма повноваженнями. Підготовка спортсменів і тренерів повинна бути у відомстві міністерства спорту, і це не тільки моя думка", - зазначив Сафіуллін.