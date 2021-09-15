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Навколо спорту

Сафіуллін: Галас навколо золотих медалей України абсолютно не виправданий

Сьогодні 20:09 272 0
Функціонер прокоментував медальний здобуток українців на Олімпіаді-2020
Сафіуллін: Галас навколо золотих медалей України абсолютно не виправданий
#Сафіуллін

Джерело - obozrevatel.com.

Керівник федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін вважає, що українські спортсмени успішно виступили на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Про це заявив сам функціонер.

"Якщо ми беремо спорт, то в цьому випадку з результатами попередньої Олімпіади. Але я б порівнював не просто з однією, а візьмемо кілька літніх Олімпіад.

У 2008 році на Іграх в України було 27 медалей, із них 7 - золотих. На Олімпіаді-2012 завойовано 19 медалей, із них 6 - золотих. У 2016 році - 11 нагород, із них два золота. Тобто, у 2012 році порівняно з 2008-м Україна взяла у 1,42 раза менше медалей. У 2016-му в Ріо - в 1,72 раза нагород менше, ніж на чотири роки раніше в Лондоні. Цього року, напевно, варто було очікувати ще більшого падіння. А в нас навпаки - у 1,72 раза медалей більше.

Тепер зупинюся на золотих медалях, через які деякі "фахівці" вважають виступ України в Токіо провальним. Давайте порівняємо: країна завоювала одну золоту медаль і більше жодної, і навіть немає п'ятих, шостих, десятих і так далі місць. А в іншої країни - немає золотих медалей, але безліч срібних і бронзових, багато четвертих, п'ятих, восьмих, десятих місць. У цьому випадку виходить, що держава з однією золотою медаллю вище ніж та, у якої безліч нагород? А якщо ще врахувати, що золотий медаліст був запрошений з іншої країни?

Якщо загалом говорити про розвиток спорту в тій чи іншій державі, то, звичайно ж, перевага у тієї, де більше досягнень і завойованих місць, а не тільки золотих медалей. У Косово всього дві золоті нагороди, і більше жодних, але вони виявилися попереду нас. Хіба це є показником розвитку спорту?

Існує й інший підрахунок зайнятого місця, який ґрунтується на показниках ВВП на душу населення. Так ось, якщо керуватися цим показником, то Україна взагалі посідає 4-5 місце. Але чи об'єктивно це?

Тому галас навколо золотих медалей України, вважаю, абсолютно не виправданий. Як і нарікання на адресу міністра спорту – Вадима Марковича Гутцайта. Може, гучно буде сказано, але йому потрібно висловити вдячність, що він прийняв міністерство, яке деградувало протягом низки років. Таке враження, що його попередники (Бородянського не враховуємо) робили все, щоб спорт не розвивався", - зазначив Сафіуллін.

Раніше, Сафіуллін заявляв, що не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером.

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