 Сафіуллін: Аудиторська перевірка ФЛАУ намалювала близько 5 млн гривень боргів | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Сафіуллін: Аудиторська перевірка ФЛАУ намалювала близько 5 млн гривень боргів

Сьогодні 19:09 231 0
Функціонер - про запити Беленюка та борги федерації
Сафіуллін: Аудиторська перевірка ФЛАУ намалювала близько 5 млн гривень боргів
#Сафіуллін

Джерело - obozrevatel.com.

Керівник федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін здивований депутатськими запитами Жана Беленюка.

Про це заявив сам функціонер.

"Я тричі обирався депутатом ВР і чотири роки без двох тижнів очолював спортивне відомство країни. Розумію, коли критика звучить від ЗМІ, але коли це лунає з уст нашого єдиного чемпіона Олімпіади-2020, мені це не зрозуміло. Я прекрасно знаю Жана Беленюка. Коли він вперше став чемпіоном світу, я зустрічав його в аеропорту. З Сергієм Бубкою ми ходили до мера Києва Віталія Кличка, щоб вирішити житлове питання Жана. І сьогодні він ставить питання, в тому числі і мені, шляхом депутатських звернень.

Чи не простіше сісти за один стіл представникам міністерства, депутатського корпусу, національного олімпійського комітету, федерацій, усім, хто любить спорт і зацікавлений у його розвитку? Ніхто ж не заперечує наявність проблем. Так, є багато питань, але їх потрібно вирішувати шляхом ухвалення дієвих заходів, а не критикою. До того ж не завжди обґрунтованою.

Зверніть увагу, яке "господарство" прийняв Вадим Маркович, а головне після кого? Той, хто був першим заступником міністра, 8 років очолював федерацію легкої атлетики. Я змушений був організувати аудиторську перевірку, яка мені "намалювала" близько 5 млн гривень боргів. Ось такі тут хлопці господарювали, вони ж і міністерство очолювали.

А Вадим Гутцайт розуміє спорт і робить для нього все. Навіть у греко-римській боротьбі, якою займається Жан Беленюк, змінив тренерський штаб збірної України, який сформували попередники, призначивши головним тренером людину, яка протягом 20 років взагалі була далекою від боротьби.

І Жана виводив на борцівський килим у Токіо вже чемпіон світу Володимир Шацьких. І сьогодні читати депутатські запити про склад делегації на Олімпіаді в Токіо... Уже хто-хто, а Жан Беленюк прекрасно знає спорт. Упевнений, люди спорту повинні спілкуватися між собою іншим чином", - зазначив Сафіуллін.

Раніше, Сафіуллін заявляв, що не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером.

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