Сафіуллін: Не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером

Джерело - obozrevatel.com.
На Олімпіаді у Токіо у кожного функціонера федерації легкої атлетики України була свою функція.
Про це заявив керівник ФЛАУ Равіль Сафіуллін.
"Були нарікання на адресу нашої федерації, що повезли багато функціонерів, але я б хотів сказати, що у кожного своя функція. В аеропорту спортсменів зустріти потрібно? Провести, влаштувати, виїзд на тренування, заявка, форма... Хто цим буде займатися? Тренер або сам спортсмен? Цього просто ніхто не знає", - зазначив Сафіуллін.
Раніше, українська легкоатлетка Марина Килипко поскаржилася, що була змушена їхати на Олімпійські ігри без особистого тренера.