Сафіуллін: Не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером

На Олімпіаді у Токіо у кожного функціонера федерації легкої атлетики України була свою функція.

Про це заявив керівник ФЛАУ Равіль Сафіуллін.

"Були нарікання на адресу нашої федерації, що повезли багато функціонерів, але я б хотів сказати, що у кожного своя функція. В аеропорту спортсменів зустріти потрібно? Провести, влаштувати, виїзд на тренування, заявка, форма... Хто цим буде займатися? Тренер або сам спортсмен? Цього просто ніхто не знає", - зазначив Сафіуллін.