Стало відомо, скільки Україна заплатить призерам Паралімпіади в Токіо

Призери Ігор у Токіо чекають на премії від держави

Україна має виплатити за медалі Паралімпіади 222 мільйони гривень.

Про це повідомляє Главком.

На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України здобула 98 нагород - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. За них держава має виплатити кругленьку суму. Якщо ще п’ять років тому, у Ріо-2016, за золоту нагороду паралімпійцям платили премії в гривневому еквіваленті до $40 тис., то вже в Пхенчхані-2018 фінансову винагороду їм збільшили більше ніж утричі. Вони мають отримати стільки ж, скільки й призери Олімпіади Жан Беленюк, Михайло Романчук чи Еліна Світоліна. Тобто, $125 тис. - за золото, $80 тис. - за срібло, $55 тис. - за бронзу. А це, не враховуючи премій для тренерів, близько 222 млн грн.

Наразі паралімпійці всі гроші ще не отримали.