Рекорд Юрія Сєдих не можуть покращити вже 35 років

Джерело - Чемпіон.

На 67-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з метання молота Юрій Сєдих.

Про це повідомляє голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Юрій Сєдих - переможець Олімпійських ігор 1976 і 1980 років, також у його активі срібна нагорода ігор 1988 року. Крім цього, у нього одна золота й одна срібна медалі чемпіонатів світу. Він також є триразовим чемпіоном Європи. У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота: 86,74 м. Його досі не побили.

Сєдих закінчив Київський інститут фізкультури. Останні роки проживав у Парижі.