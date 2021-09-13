Левченко здобула бронзу на турнірі в Берліні

Левченко удруге в сезоні фінішувала на подіумі стрибків у висоту

Джерело - Чемпіон.

Українка Юлія Левченко посіла третє місце в стрибках у висоту на змаганнях Континентального туру в Берліні.

Українка стрибнула на 1,89 м. Такий же результат показала інша представниця України Ірина Геращенко, проте Юлія виявилася вищою за рахунок меншої кількості спроб.

Виграла турнір олімпійська чемпіонка і переможниця Діамантової ліги Марія Ласіцкене, для якої ці змагання стали останніми в сезоні,

Continental Tour Silver

Стрибки у висоту, 12 вересня

1. Марія Ласіцкене (Нейтральна атлетка) - 1.98 м

2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 1.95 м

3. Юлія Левченко (Україна) - 1.89 м

4. Мірела Демірєва (Болгарія) - 1.89 м

5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.89 м