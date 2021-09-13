Левченко здобула бронзу на турнірі в Берліні

Джерело - Чемпіон.
Українка Юлія Левченко посіла третє місце в стрибках у висоту на змаганнях Континентального туру в Берліні.
Українка стрибнула на 1,89 м. Такий же результат показала інша представниця України Ірина Геращенко, проте Юлія виявилася вищою за рахунок меншої кількості спроб.
Виграла турнір олімпійська чемпіонка і переможниця Діамантової ліги Марія Ласіцкене, для якої ці змагання стали останніми в сезоні,
Continental Tour Silver
Стрибки у висоту, 12 вересня
1. Марія Ласіцкене (Нейтральна атлетка) - 1.98 м
2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 1.95 м
3. Юлія Левченко (Україна) - 1.89 м
4. Мірела Демірєва (Болгарія) - 1.89 м
5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.89 м