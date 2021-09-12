В Україні не можуть створити нормальні умови для Олега Верняєва, тому він готовий ставити жорсткий ультиматум перед федерацією.

Про це сказав сам спортсмен.

"Чи готовий я представляти Україну на Олімпіаді 2024 року? У нас тут йде конфлікт в збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають, або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати.

Куди? Я про це ще не думав, ще не шукав ніяких пропозицій, оскільки ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", – пояснив ситуацію гімнаст.

Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл до Парижа-2024 коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен, - сказав Верняєв.