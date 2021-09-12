 Верняєв: Якби хоча б на рік скоротили покарання | Гімнастика | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо на класі переграло Металіст 1925 у 7 турі
Вчора 19:02 2152
Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки
Сьогодні 18:12 3196
Гамілтон і Ферстаппен потрапили в аварію, Ріккардо сенсаційно виграв Гран-прі Італії
Сьогодні 17:45 181
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:03 3753
УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі
Сьогодні 15:53 272
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:19 5569
18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open
Сьогодні 08:30 1193
Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів
Вчора 22:55 1342
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Вчора 21:53 2147
УПЛ. Шахтар переміг Дніпро-1 у 7 турі
Вчора 21:21 1136
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 2147
Ястремська представила свою нову пісню
Ястремська представила свою нову пісню Андрій Твердохліб
Вчора 20:19 739
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 19:11 2192
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
Вчора 13:18 1764
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
Вчора 12:36 637
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
Вчора 10:22 635
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 5905
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
Вчора 07:46 12303 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3280
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою Valeriy Ruchka
10.09.2021 17:15 1248
Прямі трансляції
Навколо спорту

Верняєв: Якби хоча б на рік скоротили покарання

Сьогодні 17:00 241 0
Верняєв: Якби хоча б на рік скоротили покарання

Джерело - Чемпiон.

Український гімнаст Олег Верняєв, якого на чотири роки відсторонили від змагань через мельдоній в крові, заявив розраховує на скорочення терміну дискваліфікації після оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді в Швейцарії.

Про це розповів сам спортсмен.

Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як воно все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати рішення про дискваліфікацію – навряд чи таке трапиться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді 2023 року повернувся,– зазначив Верняєв.

Коментарі ()