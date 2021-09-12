Верняєв: Якби хоча б на рік скоротили покарання

Джерело - Чемпiон.

Український гімнаст Олег Верняєв, якого на чотири роки відсторонили від змагань через мельдоній в крові, заявив розраховує на скорочення терміну дискваліфікації після оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді в Швейцарії.

Про це розповів сам спортсмен.