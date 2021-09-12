Верняєв: Якби хоча б на рік скоротили покарання

Джерело - Чемпiон.
Український гімнаст Олег Верняєв, якого на чотири роки відсторонили від змагань через мельдоній в крові, заявив розраховує на скорочення терміну дискваліфікації після оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді в Швейцарії.
Про це розповів сам спортсмен.
Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як воно все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати рішення про дискваліфікацію – навряд чи таке трапиться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді 2023 року повернувся,– зазначив Верняєв.