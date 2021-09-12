Україна хоче провести зимову Олімпіаду

Джерело - Чемпiон.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом Олімпійські ігри в Токіо і можливість проведення Олімпіади в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський під час зустрічі в Києві привітав президента МОК Баха з проведенням надзвичайно безпечних і успішних Олімпійських ігор та поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і швидше направить делегацію в штаб-квартиру МОК у Лозанні.