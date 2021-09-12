 Navi вийшли до фіналу ESL Pro League Season 14 | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Navi вийшли до фіналу ESL Pro League Season 14

Сьогодні 10:58 265 0
Якщо українська команда переможе, то здобуде більше одного мільйона доларів
Navi вийшли до фіналу ESL Pro League Season 14
#Navi, #Heroic

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Natus Vincere обіграли Heroic в півфіналі ESL Pro League Season 14.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. NAVI поступилися на мапі Overpass (13:16), але виявилися сильнішими за суперника на картах Mirage (16:14) і Nuke (16:14).

У фіналі чемпіонату NAVI зіграють проти Vitality.

"Народженим перемагати" залишилося виграти одну гру, щоб стати переможцем третього сезону Intel Grand Slam. Призовий фонд Intel Grand Slam - 1 млн доларів.

Раніше NAVI перемогли Gambit і виграли StarLadder CIS RMR.

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