Джерело - Чемпіон.
Українська команда Natus Vincere обіграли Heroic в півфіналі ESL Pro League Season 14.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1. NAVI поступилися на мапі Overpass (13:16), але виявилися сильнішими за суперника на картах Mirage (16:14) і Nuke (16:14).
У фіналі чемпіонату NAVI зіграють проти Vitality.
"Народженим перемагати" залишилося виграти одну гру, щоб стати переможцем третього сезону Intel Grand Slam. Призовий фонд Intel Grand Slam - 1 млн доларів.
Раніше NAVI перемогли Gambit і виграли StarLadder CIS RMR.