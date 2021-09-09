Президент Федерації волейболу України відреагував на матч проти Росії

Титулованість росіян не гратиме жодної ролі в прийдешньому матчі проти збірної України.

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Як вже відомо, в 1/8 ми на натрапили на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і "срібло" на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу. З іншого боку, ніколи раніше ми з росіянами не зустрічалися, тож наразі, на мій погляд, величезне значення у поєдинку гратиме характер гравців, їхня віра у власні сили, креативний кураж і тактична дисциплінованість.

Отже, все буде насамперед залежатиме від наших волейболістів. Їм просто варто абсолютно не звертати уваги, хто знаходиться по інший бік сітки: тобто, Росія - значить, Росія. І все! Повторюю: слабких тут нема. Тим більше у плей-оф. Отже, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися насамперед на власних діях...". - відзначив Мельник.