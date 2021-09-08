Визначилася подальша сітка турніру для українців

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи на груповому етапі Євро-2021 на третьому місці та вийшла до плей-оф фінальної частини континентальної першості.

У групі Україна здобула три перемоги та двічі програла (Сербії та Польщі).

Третє місце на стадії групового етапу означало, що в першому раунді плей-оф синьо-жовта збірна отримає в суперники команду, що фінішує другою в групі C. Цією командою стала збірна Росії.

Матч Україна - Росія в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021 серед чоловіків відбудеться в суботу, 11 вересня. Він відбудеться у польському Ґданську, час початку буде визначено пізніше (або 18:30 за Києвом, або 21:00).

Переможець пари Україна - Росія в 1/4 фіналу виходить на переможця пари Польща - Фінляндія. Матч відбудеться у вівторок, 14 вересня, теж у Ґданську.