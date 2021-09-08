Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги

У фіналі ліги виступлять шість українських легкоатлетів

Джерело - Чемпіон.

8-9 вересня у Цюриху відбудеться фінал Діамантової ліги.

У перший день чоловіки й жінки розіграють трофеї з бігу на 5000 метрів, зі стрибків у довжину та зі штовхання ядра, а також жінки поборються за перемогу зі стрибків у висоту.

Серед українських атлетів, які кваліфікувалися до фіналу, стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх та стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук.

9 вересня змагатиметься чинний переможець Діамантової ліги Андрій Проценко та фіналістки Олімпійських ігор з бігу на 400 метрів з бар’єрами Анна Рижикова й Вікторія Ткачук.

Трансляція фіналу Діамантової ліги відбуватиметься на телеканалі Setanta Sports. Початок трансляції о 18:30 8 вересня та о 20:00 9 вересня.