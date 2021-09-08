 Шість українців виступлять у фіналі Діамантової ліги | Легка атлетика | Champion.com.ua
Збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:40 2847
Збірна України програла Польщі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:40 6
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Сьогодні 20:10 468
Чехія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 19:17 2006
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 17:52 15889 1
Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги
Сьогодні 17:40 508
Нікольченко: Із заявки на Олімпіаду мене виключили НОК і Мінспорту
Сьогодні 16:38 2769
Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Сьогодні 15:58 20176
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:56 7166
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:59 6046
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:52 356
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:42 547
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 597
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:32 1057
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:10 1809
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги

Сьогодні 17:40 508 0
У фіналі ліги виступлять шість українських легкоатлетів
Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги
#Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

8-9 вересня у Цюриху відбудеться фінал Діамантової ліги.

У перший день чоловіки й жінки розіграють трофеї з бігу на 5000 метрів, зі стрибків у довжину та зі штовхання ядра, а також жінки поборються за перемогу зі стрибків у висоту.

Серед українських атлетів, які кваліфікувалися до фіналу, стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх та стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук.

9 вересня змагатиметься чинний переможець Діамантової ліги Андрій Проценко та фіналістки Олімпійських ігор з бігу на 400 метрів з бар’єрами Анна Рижикова й Вікторія Ткачук.

Трансляція фіналу Діамантової ліги відбуватиметься на телеканалі Setanta Sports. Початок трансляції о 18:30 8 вересня та о 20:00 9 вересня.

Коментарі ()