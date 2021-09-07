На думку українки, вперше в житті Олімпійські ігри відсудили об'єктивно

Джерело - Бегущий Банкир.

Результати багатоборства в художній гімнастиці на Олімпіаді в Токіо, де вперше з 1996 року виграла не російська спортсменка, є справедливими.

Про це заявила призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова.

"Вперше в житті відсудили Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях - з боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що росіяни мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити", - заявила спортсменка.

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"Я спиралася на професійну думку - записала інтерв'ю у нашій судді Лідії Виноградої. Вона пояснила, чому з втратою виграла ізраїльтянка. Якщо прибрати емоції, то вона дійсно перемогла російську дівчинку. FIG ще раз перевірила суддівство і винесла, що воно було справедливим", - сказав Різатдінова.

Нагадаємо, 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію.