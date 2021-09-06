 Шість українських легкоатлетів відібралися у фінал сезону Діамантової ліги | Бадмінтон | Champion.com.ua
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Шість українських легкоатлетів відібралися у фінал сезону Діамантової ліги

Сьогодні 21:56 64 0
Шість українців виступлять у фіналі сезону Діамантової ліги
Шість українських легкоатлетів відібралися у фінал сезону Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Магучіх, #Левченко, #Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Визначився попередній список учасників фіналу легкоатлетичного турніру Діамантової ліги, що відбудеться у Цюриху.

Фінал у Цюриху закриватиме програму сезону-2021 у Діамантовій лізі. Відібратися у нього легкоатлети могли, виходячи з результатів, які показали на 11 попередніх етапах.

У 2021 році на етапах Діамантової ліги дев'ять українських легкоатлетів. Шістьом із них вдалося відібратися у фінал - Сергій Нікіфоров (стрибки у довжину) та Юлія Левченко (стрибки у висоту) туди не відібралися, у той час, як Ольга Саладуха (потрійний стрибок) після Олімпіади-2020 оголосила про закінчення кар'єри.

Найбільше представництво України - у секторі жіночих стрибків у висоту (Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх), а також у бігу на 400 метрів з бар'єрами (Анна Рижикова та Вікторія Ткачук). Окрім них, виступлять у фіналі Діамантової ліги в Цюриху стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук та стрибун у висоту Андрій Проценко.

Сам фінал Діамантової ліги у Цюриху проходитиме упродовж двох днів - середу та четвер (8-9 вересня). 

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