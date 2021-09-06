Попова виграла медаль на чемпіонаті світу з маунтинбайку-елімінатору

Джерело - Чемпіон.
У австрійському Ґраці завершився чемпіонат світу з маунтинбайку-елімінатору.
Єдина представниця України на цих змаганнях – велосипедистка Ірина Попова – завоювала "бронзу". Спортсменка потрапила до топтрійки в жіночому крос-кантрі елімінаторі.
Для Попової це друга нагорода на рівні чемпіонатів світу. У 2018 році українка завоювала "срібло" в цій же дисципліні на чемпіонаті світу з міського велоспорту.
Чемпіонат світу з маунтинбайку
Крок-кантрі елімінатор, Жінки
1. Ґая Тормена (Італія) – 110 очок
2. Ноемі Ґарньєр (Франція) – 90 очок
3. Ірина Попова (Україна) – 80 очок