Попова виграла медаль на чемпіонаті світу з маунтинбайку-елімінатору

Попова вперше за три роки виграла медаль чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У австрійському Ґраці завершився чемпіонат світу з маунтинбайку-елімінатору.

Єдина представниця України на цих змаганнях – велосипедистка Ірина Попова – завоювала "бронзу". Спортсменка потрапила до топтрійки в жіночому крос-кантрі елімінаторі.

Для Попової це друга нагорода на рівні чемпіонатів світу. У 2018 році українка завоювала "срібло" в цій же дисципліні на чемпіонаті світу з міського велоспорту.

Чемпіонат світу з маунтинбайку

Крок-кантрі елімінатор, Жінки

1. Ґая Тормена (Італія) – 110 очок

2. Ноемі Ґарньєр (Франція) – 90 очок

3. Ірина Попова (Україна) – 80 очок