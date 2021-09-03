Українка встановила паралімпійський рекорд

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо легкоатлетка Зоя Овсій у метанні булави у класі F51 завоювала золоту медаль.

Українка перемогла з результатом 25.12 м. Овсій свої спроби виконувала останньою і знала всі результати суперниць. І вже у першій спробі українка забезпечила собі золоту медаль та встановила паралімпійський рекорд. У наступних спробах Овсій зуміла двічі покращити паралімпійський рекорд. У підсумку найближчу переслідувачку українка випередила аж на 96 см.

Сьогодні побити світовий рекорд (25:23 м), які їй же належить, Овсій не вдалося.

Нагадаємо, Зоя Овсій на Паралімпіаді у Токіо у метанні диску у класі F35 здобула бронзову медаль.