 Овсій впевнено виграла Паралімпіаду | Легка атлетика | Champion.com.ua
Овсій впевнено виграла Паралімпіаду
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Овсій впевнено виграла Паралімпіаду

Сьогодні 15:52 192 0
Українка встановила паралімпійський рекорд
Овсій впевнено виграла Паралімпіаду
#Овсій

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо легкоатлетка Зоя Овсій у метанні булави у класі F51 завоювала золоту медаль.

Українка перемогла з результатом 25.12 м. Овсій свої спроби виконувала останньою і знала всі результати суперниць. І вже у першій спробі українка забезпечила собі золоту медаль та встановила паралімпійський рекорд. У наступних спробах Овсій зуміла двічі покращити паралімпійський рекорд. У підсумку найближчу переслідувачку українка випередила аж на 96 см.

Сьогодні побити світовий рекорд (25:23 м), які їй же належить, Овсій не вдалося. 

Нагадаємо, Зоя Овсій на Паралімпіаді у Токіо у метанні диску у класі F35 здобула бронзову медаль.

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