Жабняк став срібним призером Паралімпіади

Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо український легкоатлет Микола Жабняк у метанні диска у класі F37 завоював срібну медаль.
Українець показав результат 52:43 м.
Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.
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Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо український легкоатлет Микола Жабняк у метанні диска у класі F37 завоював срібну медаль.
Українець показав результат 52:43 м.
Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.