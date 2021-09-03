Жабняк став срібним призером Паралімпіади

Українець показав результат 52:43 м

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо український легкоатлет Микола Жабняк у метанні диска у класі F37 завоював срібну медаль.

Українець показав результат 52:43 м.

Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.