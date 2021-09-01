Збірна України вийшла до фіналу Паралімпіади

Українці у півфіналі перемогли Францію

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо збірна України з настільного тенісу у класі 8 вийшла до фіналу змагань.

Українці у півфіналі перемогли Францію. У парній зустрічі Дідух та Ніколенко перемогли французький дует. У другому матчі Дідух переграв француза Буве. То ж рахунок 2:0 і третій матч за участі Ніколенка не потрібен був. Збірна України побореться за золото, а Франція стала бронзовим призером змагань.

Фінал відбудеться 2 вересня. Початок о 11:00.

Нагадаємо, Крипак зі світовим рекордом завоював золоту медаль на Паралімпіаді.