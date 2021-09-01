 Збірна України вийшла до фіналу Паралімпіади | Настільний теніс | Champion.com.ua
Казахстан - Україна: анонс і прогноз на матч відбору до чемпіонату світу
Вчора 22:08 1192
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 вересня
Сьогодні 07:21 3249
Збірна України вийшла до фіналу Паралімпіади
Сьогодні 07:03 1483
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 06:33 105417 3
Костюк зазнала поразки у першому колі US Open
Вчора 19:54 915
Петраков: Не знаю, як Казахстан, але Україна хоче поїхати в Катар
Вчора 17:54 1057
Динамо підписало бразильського вінгера
Вчора 17:39 1674
Кобзар завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Вчора 16:17 585
Українські легкоатлети завоювали золото і срібло завдяки протесту
Вчора 16:09 1869
Коваль став паралімпійським чемпіоном
Вчора 15:05 1362
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста Valeriy Ruchka
Вчора 10:57 1017 1
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
Вчора 01:36 6860
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину Valeriy Ruchka
30.08.2021 19:55 1293
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу Андрій Дунець
30.08.2021 18:49 2276
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
30.08.2021 18:06 4323
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:49 3014 5
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:01 809
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду Valeriy Ruchka
30.08.2021 15:35 1006
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль Valeriy Ruchka
30.08.2021 14:40 3127
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату Valeriy Ruchka
30.08.2021 11:51 2623 2
Арбітр зламав руку прямо під час матчу
Арбітр зламав руку прямо під час матчу Valeriy Ruchka
30.08.2021 10:53 2136
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою Valeriy Ruchka
30.08.2021 09:10 1240
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ Андрій Твердохліб
29.08.2021 23:21 1604
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні"
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні" Андрій Твердохліб
29.08.2021 22:34 2392 1
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге Андрій Твердохліб
29.08.2021 18:43 4176
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України вийшла до фіналу Паралімпіади

Сьогодні 07:03 1483 0
Українці у півфіналі перемогли Францію
Збірна України вийшла до фіналу Паралімпіади
#Дідух, #Ніколенко

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо збірна України з настільного тенісу у класі 8 вийшла до фіналу змагань.

Українці у півфіналі перемогли Францію. У парній зустрічі Дідух та Ніколенко перемогли французький дует. У другому матчі Дідух переграв француза Буве. То ж рахунок 2:0 і третій матч за участі Ніколенка не потрібен був. Збірна України побореться за золото, а Франція стала бронзовим призером змагань.

Фінал відбудеться 2 вересня. Початок о 11:00.

Нагадаємо, Крипак зі світовим рекордом завоював золоту медаль на Паралімпіаді.

Коментарі ()