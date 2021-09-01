Щетник стала бронзовим призером Паралімпіади

У цій дисципліні серед жінок Щетник була найкращою

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо українка Ірина Щетник завоювала бронзову медаль у змішаній стрільбі з пневматичної гвинтівки 10 м у класі SH1.

У цій дисципліні виступали Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетник. Чоловіки не змогли вийти до фіналу. А от Щетник вийшла до фіналу, в якому змогла не загубитися серед шести чоловіків. Щетник показала третій результат. Відзначимо, що інша жінка, словачка Верона Вадовічова, посіла шосте місце. Тобто серед жінок Щетник у цій дисципліні була найкращою.

Нагадаємо, Крипак зі світовим рекордом завоював золоту медаль на Паралімпіаді.