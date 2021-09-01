Матчі відбудуться в чотирьох країнах - Польщі, Чехії, Фінляндії та Естонії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 вересня, розпочинається чоловічий чемпіонат Європи з волейболу.

Змагання відбудуться у Польщі, Чехії, Фінляндії та Естонії. Всього у фінальному етапі візьмуть участь 24 команди, в тому числі і збірна України.

У результаті жеребкування збірна України виявилася в групі А, де її суперниками будуть команди Польщі, Сербії, Бельгії, Греції та Португалії.

Всі ігри групи А відбудуться в польському місті Краків. Ось розклад ігор за участю збірної України:

2 вересня 15.30 (час київський) Україна - Греція

3 вересня 21.30 Україна - Сербія

5 вересня 18.30 Україна - Португалія

7 вересня 21.30 Україна - Бельгія

8 вересня 21.30 Україна - Польща

Розклад матчів на 1 вересня:

Група D. 19:00. Естонія - Латвія

Група С. 19:00. Фінляндія - Північна Македонія