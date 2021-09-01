Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 вересня, розпочинається чоловічий чемпіонат Європи з волейболу.
Змагання відбудуться у Польщі, Чехії, Фінляндії та Естонії. Всього у фінальному етапі візьмуть участь 24 команди, в тому числі і збірна України.
У результаті жеребкування збірна України виявилася в групі А, де її суперниками будуть команди Польщі, Сербії, Бельгії, Греції та Португалії.
Всі ігри групи А відбудуться в польському місті Краків. Ось розклад ігор за участю збірної України:
2 вересня 15.30 (час київський) Україна - Греція
3 вересня 21.30 Україна - Сербія
5 вересня 18.30 Україна - Португалія
7 вересня 21.30 Україна - Бельгія
8 вересня 21.30 Україна - Польща
Розклад матчів на 1 вересня:
Група D. 19:00. Естонія - Латвія
Група С. 19:00. Фінляндія - Північна Македонія