Росіяни не дотримувалися протиепідемічних норм

Український легкоатлет Ігор Цвєтов мав право відмовитися фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження призерів Ігор в Токіо (Японія).

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. З відеозапису церемонії видно, що обидва спортсмени ПКР - без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - сказали у пресслужбі МПК.

Цвєтов завоював срібло в бігу на дистанції 100 метрів. На церемонії нагородження разом з ним були присутні росіяни Дмитро Сафронов (золото) і Артем Калашян (бронза).

Представники РФ запропонували українцю сфотографуватися, але він від них відійшов. У підсумку росіяни сфотографувалися удвох.