 У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на небажання українського спортсмена фотографуватися з росіянами | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Навколо спорту

У МПК відреагували на небажання українського спортсмена фотографуватися з росіянами

Сьогодні 16:41 323 0
Росіяни не дотримувалися протиепідемічних норм
У МПК відреагували на небажання українського спортсмена фотографуватися з росіянами
#Цвєтов

Джерело - Спорт-експрес.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов мав право відмовитися фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження призерів Ігор в Токіо (Японія).

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя.

З відеозапису церемонії видно, що обидва спортсмени ПКР - без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - сказали у пресслужбі МПК.

Цвєтов завоював срібло в бігу на дистанції 100 метрів. На церемонії нагородження разом з ним були присутні росіяни Дмитро Сафронов (золото) і Артем Калашян (бронза).

Представники РФ запропонували українцю сфотографуватися, але він від них відійшов. У підсумку росіяни сфотографувалися удвох.

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