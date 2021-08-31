 Українські легкоатлети завоювали золото і срібло завдяки протесту | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Українські легкоатлети завоювали золото і срібло завдяки протесту

Сьогодні 16:09 563 0
Представники паралімпійської збірної України вчасно подали протест
Українські легкоатлети завоювали золото і срібло завдяки протесту
#Коваль, #Яровий

Джерело - suspilne.media.

Збірна України здобула золоту та срібні нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо після протесту за підсумками змагань у штовханні ядра.

Про це повідомляє Суспільне.

На Паралімпіаді-2020 українці попередньо виграли срібло та бронзу. Максим Коваль здобув срібло, а Олександр Яровий - бронзу у секторі з штовхання ядра. Паралімпійським чемпіоном Токіо став малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі.

Проте згодом результат у цій дисципліні було переглянуто. І медалі найвищих гатунків здобули саме українці. Представники України подали протести щодо результату Зіяда, звернувши увагу організаторів змагань на те, що малазієць та ще три легкоатлети прибули із запізненням у кімнату очікування перед початком змагань.

У підсумку результати Зіяда, а також ще двох легкоатлетів - еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби та австралійця Тодда Ходжетса були анульовані. У протоколі їм зарахували DNS (не стартували).

У фінальному протоколі фіналі із штовхання ядра було зараховано результати п'ятьох спортсменів. Два з них - українці Коваль та Яровий - відповідно здобули золото та срібло Паралімпіади-2020.

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