 Юнацька збірна України отримала суперників в основному раунді Євро-2022 | Футзал | Champion.com.ua
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Юнацька збірна України отримала суперників в основному раунді Євро-2022

Сьогодні 17:40 165 0
Кваліфікація має стартувати 2 листопада 2021 року
Юнацька збірна України отримала суперників в основному раунді Євро-2022
#Україна

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 30 серпня, відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру другого чемпіонату Європи з футзалу (U-19), за підсумками якого своїх суперників дізналася й юнацька збірна України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Раніше юнацький футзальний чемпіонат Європи було перенесено на рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. За попереднім розкладом кваліфікація мала завершитися в березні, а фінальна частина - восени 2021 року. Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, Євро-2022 відбудеться у вересні наступного року.

За перемогу в новому розіграші посперечаються 34 команди. Збірна Іспанії отримала пряму путівку до фінального етапу, який проходитиме 3-10 вересня 2022 року в Хаені, а ще 33 команди візьмуть участь у кваліфікації.

Сім учасників із найнижчим рейтингом (на основі результатів першого розіграшу) стартують у листопаді з попереднього раунду. Вони будуть боротися за дві путівки в основний раунд, який розпочнеться в березні наступного року. Із цієї стадії стартують 26 команд, у тому числі й юнацька збірна України. За підсумками основного раунду визначаться сім учасників фінальної стадії, які приєднаються до Іспанії.

Обидва кваліфікаційні раунди будуть проходити у форматі міні-турнірів - кожен на окремому майданчику. До наступного етапу вийдуть лише переможці груп.

Відповідно до рейтингу під час жеребкування учасники були розподілені по кошиках посіву. Українська команда попередньо була визначена в якості одного з господарів міні-турнірів і обрана з окремого кошика 1 зі збереженням позиції посіву.

Підопічні Віталія Одегова потрапили до групи 6, де зустрінуться з Бельгією, Молдовою та переможцем групи А попереднього раунду (Сан-Марино, Андорра, Естонія, Уельс).

Група 1: Туреччина, Нідерланди, Італія, переможець групи В попереднього раунду.

Група 2: Португалія, Чехія, Кіпр, Греція.

Група 3: Сербія, Словенія, Франція, Угорщина.

Група 4: Фінляндія, Польща, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Група 5: Румунія, Росія, Словаччина, Грузія.

Група 6: Україна, Бельгія, Молдова, переможець групи A попереднього раунду.

Група 7: Хорватія, Білорусь, Латвія, Азербайджан.

Фінальна частина відбудеться в іспанському Хаені на Олівіо-Арені, яка вміщує 6500 глядачів. Вісімку учасників турніру складуть господар чемпіонату Європи, Іспанія, та сім переможців кваліфікації. Згідно із жеребкуванням вони будуть розбиті на дві групи по чотири команди, по дві найкращі з яких вийдуть до півфіналів.

Розклад Євро-2022 (U-19) із футзалу  

02-07.11.2021. Попередній раунд кваліфікації.

15-20.03.2022. Основний раунд кваліфікації.

03-10.09.2022. Фінальний турнір.

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