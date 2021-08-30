Українські бадмінтоністи виграли золото, срібло та дві бронзи на турнірі у Латвії

Змагання відбувалися у місті Єлгава з 26 по 29 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українські бадмінтоністи завоювали золоту, срібну та дві золоті медалі на турнірі YONEX Latvia International 2021.

"Український фінал" розіграли у жіночій одиночній категорії — Поліна Бугрова та Марія Столяренко. Цього разу перемога дісталася Поліні Бугровій, срібло — Марії Столяренко.

У чоловічій одиночній категорії бронзову медаль виборов Данило Боснюк, парі Марія Столяренко — Єлизавета Жарка також вдалося завоювати бронзову медаль.

Відзначимо, що часть у турнірі взяли чотирнадцять українських бадмінтоністів: Поліна Бугрова, Марія Столяренко, Данило Боснюк, Єлизавета Жарка, Яна Собко, Олександр Шмундяк, Андрій Дон, Іван Мединський, Валерія Рудакова, В’ячеслав Яковлев, Поліна Ткач, Михайло Махновський, Анастасія Прозорова, Гліб Бекетов.