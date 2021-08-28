Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 серпня, на Паралімпіаді у Токіо успішно виступили українські спортсмени.
Здобули 12 медалей, серед яких 5 золотих (всі здобули плавці), 4 срібні та 3 бронзові.
Цей багатий здобуток дозволив Україні у загальнокомандному медальному заліку піднятися на 5-е місце. Нині в українців 34 здобуті медалі.
Золоті медалі здобули:
Михайло Сербін (плавання)
Євген Богодайко (плавання)
Максим Кріпак (плавання)
Денис Дубров (плавання)
Єлизавета Мерешко (плавання)
Срібні медалі:
Віктор Смирнов (плавання)
Наталія Морквич (фехтування)
Роман Данилюк (легка атлетика)
Ірина Гусєва (дзюдо)
Бронзові медалі:
Іван Май (настільний теніс)
Руфат Магомедов (дзюдо)
Максим Ніколенко (настільний теніс)