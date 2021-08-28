28 серпня українські плавці неймовірно виступили у фіналах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня, на Паралімпіаді у Токіо успішно виступили українські спортсмени.

Здобули 12 медалей, серед яких 5 золотих (всі здобули плавці), 4 срібні та 3 бронзові.

Цей багатий здобуток дозволив Україні у загальнокомандному медальному заліку піднятися на 5-е місце. Нині в українців 34 здобуті медалі.

Золоті медалі здобули:

Михайло Сербін (плавання)

Євген Богодайко (плавання)

Максим Кріпак (плавання)

Денис Дубров (плавання)

Єлизавета Мерешко (плавання)

Срібні медалі:

Віктор Смирнов (плавання)

Наталія Морквич (фехтування)

Роман Данилюк (легка атлетика)

Ірина Гусєва (дзюдо)

Бронзові медалі:

Іван Май (настільний теніс)

Руфат Магомедов (дзюдо)

Максим Ніколенко (настільний теніс)