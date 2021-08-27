Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо відбувся фінал у метанні булави серед жінок у класі F37.
У фіналі виступала українка Анастасія Москаленко. Українка показала результат 24:73 метри та здобула срібну медаль.
Прикро українка втрабила золото. Спортсменка виконувала всі спроби за один підхід. Так сталося, що Москаленко першою виконала всі свої шість спроб і на неї рівнялися суперниці. Сім суперниць гірше українки виступили. А остання Рома Козаковська в одній спробі метнула булаву на 28, 74 (світовий рекорд) і виграла змагання.
Раніше, Шевчук виграла золоту медаль Паралімпіади у пауерліфтингу.