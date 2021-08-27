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Москаленко завоювала срібну медаль на Паралімпіаді

Сьогодні 15:44 255 0
Українка 5 спроб виконала за 20 метрів
Москаленко завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
#Москаленко

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо відбувся фінал у метанні булави серед жінок у класі F37.

У фіналі виступала українка Анастасія Москаленко. Українка показала результат 24:73 метри та здобула срібну медаль. 

Прикро українка втрабила золото. Спортсменка виконувала всі спроби за один підхід. Так сталося, що Москаленко першою виконала всі свої шість спроб і на неї рівнялися суперниці. Сім суперниць гірше українки виступили. А остання Рома Козаковська в одній спробі метнула булаву на 28, 74 (світовий рекорд) і виграла змагання.

Раніше, Шевчук виграла золоту медаль Паралімпіади у пауерліфтингу.

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