Кліпперт здобув срібну медаль на Паралімпіаді

Український плавець став другим в запливі на спині на дистанції 100 м

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді в Токіо завершився фінал стометрівки в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).

Український плавець Сергій Кліпперт приплив до фінішу другим, поступившись лише азербайджанцю Раману Салею 0.41 с.

Результати запливу:

1. Раман Салей (Азербайджан) - 1: 00.30

2. Сергій Кліпперт (Україна) - 1: 00.71

3. Стівен Клегг (Великобританія) - 1: 01.27

Відзначимо, що в кваліфікації Кліпперт показав лише четвертий результат, але зумів поліпшити його у вирішальному запливі.