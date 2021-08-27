Кліпперт здобув срібну медаль на Паралімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді в Токіо завершився фінал стометрівки в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).
Український плавець Сергій Кліпперт приплив до фінішу другим, поступившись лише азербайджанцю Раману Салею 0.41 с.
Результати запливу:
1. Раман Салей (Азербайджан) - 1: 00.30
2. Сергій Кліпперт (Україна) - 1: 00.71
3. Стівен Клегг (Великобританія) - 1: 01.27
Відзначимо, що в кваліфікації Кліпперт показав лише четвертий результат, але зумів поліпшити його у вирішальному запливі.