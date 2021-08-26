 Паралімпіада-2020. Медальний залік | Інше | Champion.com.ua
Шахтар вирвав нічию у Монако та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:35 2512
Де Дзербі: Серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку
Сьогодні 10:54 36
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня
Сьогодні 10:53 2283
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 09:59 18102
Жеребкування Ліги чемпіонів: Шахтар потрапив до третього кошика, Динамо - до четвертого
Сьогодні 08:54 2774
Зоря прийме Рапід. Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 352
Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 2040
Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:50 26730 2
Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако 2:2. Як це було
Сьогодні 00:34 34456 1
ЛЧ. Шахтар - Монако: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:28 10007 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 212
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:58 1561 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
Вчора 23:41 1614
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:44 1482
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
Вчора 22:27 1878
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 566
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 663
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Вчора 18:38 1919
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
Вчора 16:42 39902 4
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
Вчора 13:54 1712
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
24.08.2021 19:45 1138
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:35 1260
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:21 1211
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
24.08.2021 16:53 6823
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго Андрій Твердохліб
24.08.2021 15:45 925
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами Андрій Твердохліб
24.08.2021 14:02 1368
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно Андрій Твердохліб
24.08.2021 08:11 6084
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора Андрій Твердохліб
24.08.2021 07:55 2114 2
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
23.08.2021 15:30 3483
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро Андрій Дунець
23.08.2021 14:03 2309
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпіада-2020. Медальний залік

Сьогодні 09:59 18102 0
Паралімпіада-2020. Медальний залік
#Паралімпіада, #медалі

Джерело - Чемпіон.

24 серпня розпочалися XVI літні Паралімпійські ігри у Токіо-2020.

Ці змагання транслює телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту.  Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках. 

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Медальний залік XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020:

Коментарі ()