Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2020

Бреус у класі А здобула бронзову медаль

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді-2020 у Токіо українська фехтувальниця Євгенія Бреус у класі А здобула бронзову медаль.

Українка в останньому поєдинку перемогла угорку Єву Андреа Хаймаші - 15:10.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.