 Паралімпіада-2020. Медальний залік | Інше | Champion.com.ua
Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021
Сьогодні 08:08 3409
Голкіпер збірної України захворів на коронавірус
Сьогодні 12:38 1382
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 12:00 2366
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо подарувала квартиру своєму тренеру
Сьогодні 10:24 1365
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня
Сьогодні 09:41 3486
Завацька програла у першому колі кваліфікації US Open
Сьогодні 09:25 184
Стаховський програв на старті кваліфікації US Open
Сьогодні 08:55 216
Шахтар прийме Монако. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 577
Визначився наступний суперник Богачука
Вчора 21:27 787
Костюк пробилась у чвертьфінал турніру у Чикаго
Вчора 20:43 952
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 1203
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
Вчора 19:45 950
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 979
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 982
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 5768
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго Андрій Твердохліб
Вчора 15:45 801
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами Андрій Твердохліб
Вчора 14:02 1243
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно Андрій Твердохліб
Вчора 08:11 5177
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора Андрій Твердохліб
Вчора 07:55 1996 2
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
23.08.2021 15:30 3373
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро Андрій Дунець
23.08.2021 14:03 2213
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу Андрій Твердохліб
23.08.2021 10:39 5533
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою Андрій Твердохліб
23.08.2021 10:24 1554
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами Андрій Твердохліб
23.08.2021 08:09 3149
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
22.08.2021 23:40 1659
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
22.08.2021 23:15 1304
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
22.08.2021 22:57 1479
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
22.08.2021 20:32 1338
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу Андрій Твердохліб
22.08.2021 18:12 2146
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела Андрій Твердохліб
22.08.2021 17:57 6465
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпіада-2020. Медальний залік

Сьогодні 12:00 2366 0
Паралімпіада-2020. Медальний залік
#Паралімпіада, #медалі

Джерело - Чемпіон.

24 серпня розпочалися XVI літні Паралімпійські ігри у Токіо-2020.

Ці змагання транслює телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту.  Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках. 

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Медальний залік XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020:

Коментарі ()